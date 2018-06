Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

svelano il motivo della loro assenza aLa coppia, in un'intervista a Nuovo, ha dichiarato che non parteciperà al reality, noto per mettere alla prova, con dei tentatori appunto, anche le coppie più solide.Cecilia e Ignazio, dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, sono inseparabili e hanno detto di non aver alcuna intenzione di rischiare di allontanarsi e che stanno vivendo un momento molto felice. Al di là della loro valutazione personale sembra però che non abbiano nemmeno ricevuto alcuna proposta: «Non siamo mai stati contattati da nessuno», ammettono. Poi Cecilia precisa: «Ho già vissuto le mie storie sentimentali sotto i riflettori e non ho certo bisogno di partecipare a Temptation Island Vip».I due sembrano essere sempre più innamorati e Cecilia è sempre più coinvolta, tanto che la Rodriguez ammette: «Non voglio mettere a repentaglio la mia vita di coppia per la carriera».