Grande Fratello vip 6, il cast dei concorrenti: tra gli inquilini anche Manila Nazzaro?

A pochi mesi dall'inizio della sesta edizione del GF Vip, impazzano i rumors sui nomi che varcheranno la porta della casa più spiata d'Italia. Tra i primi personaggi emersi dalle indiscrezioni c'è Manila Nazzaro, ex miss Italia e Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen.

Il padrone di casa, Alfonso Signorini, riconfermato nella conduzione, non pubblicato alcuna anticipazione su chi ci sarà tra i suoi "vipponi", ma la ricerca del cast perfetto è partita. Come si legge su Coming soon, Manila Nazzaro è tra le più quotate alla partecipazione del reality show.

«Una fonte accreditata - si legge su Gossip - ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip». Ma non solo, ad affiancare l'ex missi italia, ci sarebbe anche l'imprenditore Antinolfi, secondo quanto riporta Oggi.

