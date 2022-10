Caso Mark Caltagirone, la decisione del Pm: «Pamela Prati non è indagata per il finto figlio Sebastian»

Una grande svolta sul caso Mark Caltagirone viene annunciata da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 17 ottobre. I genitori del bambino, che sarebbe stato utilizzato per impersonare Sebastian, hanno sporto denuncia e il Pm ha annunciato che Pamela Prati non è indagata.

Pamela Prati non è indagata

A tre anni di distanza il Prati-gate è ancora sulla cresta dell'onda. Alfonso Signorini comunica a Pamela Prati che ci sono delle importanti novità in ambito giudiziario. I genitori del bimbo - attore che interpretava Sebastian - hanno sporto denuncia contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Il pubblico ministero Stefano Pesci ha firmato un'ordinanza che cita in giudizio per il reato di sostituzione di persona le due ex agenti della Prati che dovranno comparire in tribunale il 1° febbraio 2023.

L'annuncio di Alfonso Signorini

Signorini chiama Pamela Prati per comunicarle questa importante notizia: «Pamela sul fronte giudiziario c'è una svolta che segue la denucia dei genitori di Sebastian: Il magistrato dopo aver analizzato la posizione di voi tre è arrivato a una conclusione: "Pamela Prati non è indagata", questo vuol dire che agli inizi di febbraio ci sarà la prima udienza dove il pm ha deciso di mettere sotto indagine le tue agenti e non te».

Il chiarimento dell'avvocato della Prati «Queste due persone da indagate sono diventate imputate. Tu Pamela non eri nemmeno nel primo step, a prescindere dall'esito del processo, Pamela non fa parte in alcun modo in questo processo, Pamela non ha mai usato i bambini per il reato di sostituzione del minore»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 23:47

