Carlotta Maggiorana si ritira dal Grande Fratello Vip 2020: «Non voglio farmi del male»

di Ida Di Grazia

Martedì 4 Febbraio 2020, 00:07

. L'ex Miss Italia da tempo non vive più bene all'interno della casa e ha più volte espresso il desiderio di andare via. Durante ladel, che abbiamo seguito su, Carlotta Mantovan ha deciso di abbandonare il gioco per sempre.Primo ritiro di questa edizione del, si tratta di Carlotta Maggiorana. L'ex Miss Italia ha detta anche dagli altri "vipponi" ha avuto anche attacchi di panico e quindi sono tutti d'accordo con la sua decisione. «Alfonso - spiega Carlotta - ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di questo reality, mi ha fortificata, però sono arrivata dopo un mese e mi sento come una farfalla chiusa sotto un bicchiere di plastica,» . «Il Grande Fratello - dice Signorini - è un programma vero e anche noi non vogliamo farti del male, è giusto che tu sappia che fuori c'è gente che ti ama. Io ti ho voluto fortemente ma voglio anche il tuo bene»., non è più una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.