Manuel Bortuzzo e Lulù, Katia Ricciarelli parla della storia finita: «Anche stavolta la rompicogl*oni aveva indovinato»

Katia Ricciarelli aveva già previsto tutto. Compresa la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Al loro amore l'ex vippona non ha mai creduto fino in fondo e a due mesi dalla fine del reality spiega le ragioni della sua diffidenza.

«Anche stavolta la rompicogl*oni aveva indovinato – esordisce Katia Ricciarelli in un'intervista al settimanale Chi –. Ho sempre pensato che la storia di Manuel e Lulù sarebbe finita. Non sono contro l’amore, anzi! Io credo all’amore e lo sostengo, quando è sincero. Lulù la vedevo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza. Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due: erano la coppia che suscitava interesse e lei passava per la crocerossina innamorata».

Nella Casa del Gf Vip il soprano non ha mai nascosto le proprie simpatie per il nuotatore, mentre con la principessa i rapporti sono sempre stati un po' tesi. Il suo carattere duro l'ha spesso fatta apparire come la "perfida" della compagnia, complici anche alcune sue uscite bollate come razziste e omofobe.

Katia Ricciarelli però ha il merito di essere sempre stata sincera con tutti nel corso del reality e, a onor del vero, per Lulù Selassié non ha mai nutrito simpatie. Ecco spiegata la sua previsione sula coppia, per la quale non ha mai immaginato un futuro possibile fuori dalle quattro mura della Casa. Per dirla con le parole di Manila Nazzaro: «Quando il cuore smette di battere, finisce l’amore. Stop».

