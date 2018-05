Grande Fratello, Nina Moric: «Prima di accusare le persone sui social riflettete, siete voi marci dentro»

Le parole diall'interno della casa su come ha tagliato coda e orecchie del suo cane, hanno fatto scalpore tanto che in molti ne hanno chiesto l'espulsione per "maltrattamento di animali".si collega con la Casa delper parlare con lui: "Filippo in questi giorni hai detto una cosa scioccante. Sappiamo che sei innamorato follemente del tuo cane ma hai detto una cosa talmente tremenda da innescare polemiche".Filippo dovpo aver visto il video prova a giustificarsi non capendo la gravità delle sue parole. "Per quanto ci riguarda - lo rimprovela la D'Urso - c'è poco da ridere. Volevo ricordarti che maltrattare un animale è un reato. Hai detto che per educare il tuo cane gli davi i calci!". "Ma no, è una cosa simbolica!", ribatte Filippo, ma la D'Urso a questo punto sbotta:" Questo te le dici a casa con i tuoi amici e non qui o io mi incazzo un'altra volta. Secondo: vorrei ricordarti che tagliare la coda e le orecchie a un cane è contrario e vietato alla legge, se non sbaglio dal 2011. Per quanto mi riguarda, anche se non fosse vietato, trovo orrendo tagliare coda e orecchie a qualunque tipo di animale. Sai che questo è un reato e te ne assumi la responsabilità. Ti chiedo di non ripetere mai più una roba del genere".Filippo vorrebbe rispondere ma la D'Urso lo blocca:"No non ti faccio replicare perchè ti conviene, fidati, peggioreresti la tua situaziuone"