Barbara D'Urso s'infuria con Pupo in diretta a Pomeriggio 5 : «Non voglio neanche sentire quella frase...». Oggi, nel programma di Canale 5 si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. La conduttrice e gli opinionisti in studio hanno commentato la diretta di ieri sera, terminata con l'eliminazione di Massimiliano Morra.

A far accendere gli animi, però, è una frase pronunciata da Pupo durante la punata del Gf Vip. A parlarne è Serena Garitta: «L’intervento di Pupo che, con una supponenza incredibile, sostiene che tutte le donne hanno come obiettivo nella vita di sposare un miliardario e ci fa ripiombare nel medioevo. Da casa mentre ascoltavo mi sono venuti i brividi».

Immediato l'intervento di Barbara D'Urso che chiosa: «Per fortuna dormivo, non l’ho sentita e non la voglio neanche sapere. Volevo solo ricordare a chi sostiene questo che a noi donne non frega niente di sposare un miliardario». Applausi in studio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 20:29

