Barbara D'Urso sotto assedio, tra nemici e sponsor in fuga. Ma gli ascolti del Grande Fratello volano

Tempi duri, per. Se da un lato ha di che gioire, per aver riportato alascolti che non otteneva ormai da anni, dall'altro deve fronteggiare critiche che le piovono addosso da ogni dove per la deriva trash del programma, che ha portato ad una situazione mai accaduta prima, ovvero la fuga in massa degli sponsor.Nonostante il grande riscontro di pubblico, infatti, molte aziende che avevano piazzato i loro prodotti all'interno della casa più spiata d'Italia hanno deciso di dissociarsi da quanto accaduto in queste settimane nel reality, dove tra atti di bullismo, toni aggressivi e oscenità avarie, si è davvero superato il limite. E così, uno dopo l'altro, parecchi brand – sembrerebbe addirittura 11 – hanno fatto retromarcia, togliendo agli inquilini l'acqua minerale, i costumi da bagno, gli shampoo, i giochi elettronici e tanto altro ancora, con un danno economico quantificato tra i due e i tre milioni di euro (una perdita comunque compensata dall'aumento delle richieste da parte degli inserzionisti per i blocchi pubblicitari durante la diretta).E se il pubblico grida a gran voce il proprio sdegno e chiede di cambiare canale con l'hastag #AdiosGF15, finito addirittura tra i trend topic, anche i personaggi dello spettacolo non hanno risparmiato aspre critiche: da Maurizio Costanzo, che ha definito questa edizione «una finestra sulla discarica», ad Alfonso Signorini, per il quale «sta battendo tutti i record del trash», da Selvaggia Lucarelli, che ha sparato a zero sul programma dopo essere stata oggetto della scritta «sessista» che ha portato alla squalifica di Favoloso, fino a Romina Power, che nel serale di Amici ha rappato «Felicità è una televisione senza padrone/che non sia di parte, non abbia padrone/Conduttori venduti per vile denaro/che per brama di audience estinguono il caro», una strofa nella quale i più hanno letto un riferimento alla D'Urso, rea di aver preso spesso le parti di Loredana Lecciso (e che ha costretto la De Filippi a replicare «Non ho un padrone ma un bravo editore che è una persona per bene»). Insomma, tutti contro Barbara e il suo Gf. Eppure gli ascolti volano...