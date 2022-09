Attilio Romita al Grande Fratello Vip, l'ex volto del Tg1: «Ho la valigia pronta»

La seconda vita televisiva di Attilio Romita ricomincia al Grande Fratello Vip. Lo storico volto Rai farà parte del cast del reality, che partirà dal prossimo 19 settembre. Per il giornalista, prima anchorman del Tg2 nel 1995, poi dal 2003 del Tg1, si tratta di un esperimento sociale affascinante e nonché un'ottima opportunità per rilanciarsi.

«Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del GF Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta» ammette Romita, che in passato ha collaborato anche a diversi programmi tv, come «La grande notte» e «Artù» con Gene Gnocchi. È stato a «Quelli che il calcio», «I raccomandati», «Festa Italiana» e «Verdetto Finale».

Barese, classe 1953, nel 2013 è passato a guidare la redazione locale del TgR Puglia. Nelo stesso anno è entrato nel cast «Altrimenti ci arrabbiamo» condotto da Milly Carlucci. Attualmente è in pensione, ma non vede l'ora di entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 20:18

