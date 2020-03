Antonella Elia, il dramma segreto al Gf Vip: «Quell'incidente d'auto mi ha devastato...»

di Emiliana Costa

Oggi, Antonella Elia si è raccontata a cuore aperto a Teresanna, parlando anche di un momento molto doloroso della sua vita.Antonella ha più volte raccontato di aver perso la mamma a un anno e mezzo. Poi il papà si è risposato con un'altra donna, Paola, che lei ha chiamato «mamma». Ma all'età di 9 anni, un altro dramma nella vita della showgirl. «Quando avevo 9 anni ho perso anche mio padre in un incidente in macchina e Paola era con lui. È stato tremendo…».Poi Antonella Elia, in lacrime, parla del rapporto attuale con Paola, che ieri in puntata le ha inviato un videomessaggio. «».