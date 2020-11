Antonella Elia choc al Grande Fratello Vip: «Ho il cuore spezzato... per sempre». Addio a Pietro Delle Piane

di Ida Di Grazia

​Antonella Elia choc al Grande Fratello Vip: «Ho il cuore spezzato... per sempre». Colpo di scena proprio in apertura della ventunesima puntata. Alla domanda di Alfonso Signorini sul morale della serata, l'ex concorrente di Temptation Island ha annnunciato di essere tornata single.

Una dichiarazione a sorpresa e del tutto inaspettata quella di Antonella Elia in apertura della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia ha annunciato in diretta di essere tornata single: «Ho il cuore spezzato... per sempre». A quanto pare la sua storia d'amore con Pietro Delle Piane è finita. Sarà vero? Sarà la solita provocazione? Quello che sappiamo è che la Elia ha dato un out out al suo fidanzato «O mi sposi, o ci lasciamo».

