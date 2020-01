Antonella Elia contro Francesca Barra al Gf Vip: «Non può prendermi per il c***. La rivedo fuori...». La replica: «Mi stai minacciando»

Gf Vip

Venerdì 24 Gennaio 2020, 22:32

La sesta puntata del Gf Vip parte col botto. Alfonso Signorini mostra ai concorrenti alcuni video tratti dalla Repubblica delle Donne, dove Simona Ventura e Francesca Barra la criticavano per aver definito «» Valeria Marini.Antonellina va su tutte le furie e sbotta: «Ho fatto un commento pesante su un genere di donna che a me non piace. Non è che adesso per prendermi per il cul*** dovete dire che io sono contro le donne. Sono a favore delle donne.».A stretto giro arriva la risposta di Francesca Barra, che in un post su Twitter replica: «».