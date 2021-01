di Ida Di Grazia

GFVIP, Andrea Zenga risponde in diretta alle accuse del padre Walter: «Io parlo quando e come voglio della mia vita». Il rapporto tra l’ex concorrente di Temptation Island e l’ex portiere non è stato mai idilliaco, anzi a dirla tutta è praticamente inesistente.

Andrea Zenga si è distinto all’interno della casa del Grande fratello per la sua gentilezza ed educazione. Anche quando ha parlato della sua infanzia e del suo rapporto inesistente con il padre Walter Zenga ha sempre utilizzato parole molto moderate. «Nei momenti importanti della mia vita – aveva raccontato Zenga - e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più».

Queste parole hanno innescato una reazione sui social da parte di Walter Zenga. Signorini mostra il posto del portiere ad Andrea per commentarlo, e ancora una volta Zenga Jr è educato e molto risoluto: «Io mi auguro che il suo messaggio sia rivolto a chi lo ha insultato. Se fosse diretto a me, credo che inevitabilmente io faccia parte della sua vita. Io parlo quando e come voglio della mia vita anche perchè sono certo di farlo in modo estremamente educato». Nella casa a sorpresa è entrata la mamma Roberta Termali «Sono una mamma super orgogliosa, sei disarmante da quanto sei puro». L’incontro è stato molto commovente e tanto apprezzato dal pubblico.

