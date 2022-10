Amaurys Perez salvo. L'annuncio ufficiale del GF Vip: «Nessuna bestemmia»

Durante la diretta di giovedì scorso, sui social circolava un video di una presunta bestemmia da parte di Amaurys Perez. Tanto che Alfonso Signorini aveva parlato di "opportune verifiche" che se confermate avrebbero portato a dei provvedimenti in occasione della puntata di questa sera, lunedì 17 ottobre. Ma andiamo con ordine.

Gf Vip, Amaurys Perez ha bestemmiato? Il video incriminato finisce sui social. La reazione di Signorini

Amaurys salvo. L'annuncio ufficiale del GF Vip: «Nessuna bestemmia»

Le verifiche di Signorini

Al termine della puntata di giovedì 13 ottobre, Alfonso Signorini a seguito di numerose segnalazioni aveva annunciato: «Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa»

Che cosa ha detto Amaurys?



Nella clip che circolava su twitter si sentirebbe Amaurys pronunciare una presunta bestemmia. Anche le scorse settimane l'ex nuotatore era stato accusato sempre sui social, di aver bestemmiato, ma nessun provvedimento era stato preso in merito.

La decisione del GF Vip sulla bestemmia

Poco prima della diretta della nona puntata sui canali social del Grande Fratello Vip è arrivata la decisione ufficiale, che scagiona Amaurys pur non facendo mai il suo nome: «Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale». Caso chiuso.

