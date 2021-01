di Ida Di Grazia

GFVIP, Alfonso Signorini si scusa con Samantha De Grenet ma la Elia torna all’attacco: «Strumentalizzi un tumore». Mea culpa in diretta del conduttore dopo l’accesa discussione della scorsa settimana che ha generato non poche polemiche sia dentro che fuori la casa.

Durante la diretta di lunedì sera Alfonso Signorini cerca di far avere un chiarimento tra Antonella Elia e Samantha de Grenet dopo la lite della puntata precedente in cui Antonella Elia aveva attaccato sul peso la showgirl. Una punzecchiatura che ha ferito molto la de Grenet poiché a causa di un tumore ha preso parecchio peso e per sua ammissione non riusciva a guardarsi più allo specchio.

«Io ti stimo e ti rispetto - dice Samantha parlando con Signorini - però quello che è successo la settimana scorsa è stato eccessivo, quindi un confronto questa sera non è utile. Io e Antonella non saremo mai amiche». La Elia che dovrebbe sedare gli animi in realtà fa tutto l’opposto: «Io ho grande rispetto della malattia e non mi permetterei mai di colpire una persona per ferire, io non sapevo nulla della tua malattia. Era una battuta goliardica». Samantha: «A prescindere dalla malattia, io non la strumentalizzo e non permetto né a te né a nessun’altra di dire A», Anche Antonella ribatte: «anch'io l'ho avuta e non l'ho raccontata a nessuno».

Samantha: «Io ho parlato della mia malattia un anno e mezzo io l'ho fatto un anno e mezzo dopo perché ho pensato che raccontare la mia storia potesse aiutare qualcun'altro, come poi è successo, quindi aiutare una sola persona mi ha reso felice. Una donna non dovrebbe mai attaccare una donna sulla parte estetica, forse a volte è meglio tacere». Tra le due non c’è proprio possibilità di arrivare ad un punto e deve intervenire Signorini che sperava in un esito diverso e coglie l’occasione per scusarsi in diretta: «Avrei potuto interrompere quel teatrino e non l'abbiamo fatto - conclude Signorini - e non averlo fatto credo sia stato un errore e di questo chiedo scusa, non è nel mio stile, non è il programma che voglio portare nelle vostre case, ed è giusto che mi assuma la responsabilità».

Martedì 12 Gennaio 2021

