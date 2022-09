Gf Vip, Signorini: «Sonia Bruganelli e Adriana Volpe mi infastidivano. Orietta Berti? Il mio chiodo fisso»

Il Grande Fratello Vip è alle porte, in attesa dell'inizio della nuova stagione, previsto per lunedì 19 settembre, Alfonso Signorini ripercorre l'esperienza della passata stagione con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Alfonso Signorini: «Orietta Berti al Grande Fratello Vip era un mio chiodo fisso. Sonia e Adriana insieme mi infastidivano»

«Sonia e Adriana? Troppa tensione» ha dichiarato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore, che infatti ha deciso di non riconfermare la Volpe, sostituendola con Orietta Berti. «Orietta era un mio chiodo fisso – ha ammesso –. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva».

Da qui la decisione di ingaggiare la cantante: «L’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo». Come ammesso dallo stesso Signorini, l'usignolo di Cavriago «quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia».

Alfonso Singorini ha infine confessato che dall'età di 15 anni Orietta ha sempre dormito tre ore per notte, una routine idela per un programma che si spinge fino a tarda notte. «Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano!»: una coppia perfetta.

