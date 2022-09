Alex Belli, duetto con Rettore e frecciata: «Alle porte di un nuovo anno Gieffino...»

«E' una questione di chimica» canta Alex Belli in duetto con Donatella Rettore. Sul palco di Lanciano, Chieti, durante il concerto della veterana Donatella, fa capolino anche l'attore che ha riempito le cronache rosa dello scorso anno per il triangolo all'interno della casa del Gf Vip con la moglie Delia Duran e l'amica, ormai ex, Soleil Sorge. «E alle porte di un nuovo anno Gieffino…Ricordatevi sempre che è tutta una questione di CHIMICA!!» scrive Alex a corredo del post del video in cui canta il successo di Sanremo 2022 insieme all'autrice.

Cavallo di battaglia

Si potrebbe dire che il brano della Rettore è diventato il suo cavallo di battaglia. Ed è stato proprio mentre Alex era in Casa che la Rettore calcava il palco di Sanremo con Ditonellapiaga per cantare al pubblico il suo singolo, diventato poi un vero e proprio tormentone. E, soprattutto, quello che, a detta dell'attore, sarebbe il sunto della lunghissima e complicata vicenda che gli appassionati del Gf Vip conoscono. Ed è proprio a pochi giorni dall'inizio del reality che Alex lancia la frecciata, memore di tutto il seguito che ha avuto la sua complicata storia.

La moglie Delia

Presente nel backstage e sotto il palco anche la moglie Delia, altra protagonista del Gf dello scorso anno. Una storia fatta di "alchimia", "condivisione" e "libertà", un concetto che a molti è risultato complicato da capire e che spesso ha portato a forti litigi sia tra la coppia ormai consolidata, sia a quella che sembrava essere una vera e forte amicizia, tra Alex e Soleil. Ma, una volta finito il GF Vip, i due si sono definitivamente allontanati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 16:00

