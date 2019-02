Alessia Prete e Matteo Gentili in crisi, l'appello ai fan: «​La situazione è veramente delicata e vi chiediamo del tempo»

di Ida Di Grazia

Grande Fratello 1

Ultimo aggiornamento: 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono una delle coppie delpiù amate dai fan, ma da un po' di tempo tra i due si respira aria di. Ad "allarmare" i follower, è stato Matteo che qualche tempo fa aveva cancellato le foto in coppia dal suo profilo. A romprere il silenzio è stata ADopo la cancellazione dellle foto di coppia sul profilo di, in tanti hanno accusatodi aver rovinato tutto, Ma Matteo aveva spiegato tutto: «Ho cancellato le foto in seguito ad una discussione avuta con lei l’altra sera. Nessuno ha mai parlato di atteggiamenti ‘libertini’, tradimenti o cose del genere. Se non si conoscono i fatti si dovrebbe almeno avere la decenza di restare con la bocca chiusa».Parole che però non hanno tranquillizzato i fan della coppia che hanno continuato a chiedere invano notizie, almeno fino ad oggi, quando a rompere il silenzio è stata Alessia in una storia su Instagram: «Rompo il silenzio per le persone che ci hanno sempre seguiti, che continuamente ci dimostrano affetto e per sedare cattiverie gratuite. Non sempre alla base delle discussioni vi è mancanza di rispetto, come molti hanno ritenuto, ma semplicemente incomprensioni che a distanza sono diventate abissi. Per questo motivo sono venuta a Viareggio, ho incontrato Matteo e abbiamo parlato della nostra situazione. Abbiamo evitato di lasciare dichiarazioni perché ci si doveva vedere di persona.. In qualsiasi caso appena avremo le idee chiare sarete informati su tutto. Vi abbraccio forte. Ale».