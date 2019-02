Alessia Prete in lacrime per Matteo Gentili a Pomeriggio 5: «Ecco cosa è successo...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex gieffina, ospite oggi di, ha rivelato in diretta tv cosa è successo con. Alessia e il calciatore si erano conosciuti e innamorati sotto le telecamere del Grande Fratello 15 e da allora erano sempre stati. Fino a quelche giorno fa,ed è sparito per qualche giorno dai social. E oggi Alessia Prete ha spiegato cosa è successo.- ha spiegato Alessia a Barbara D'Urso - ero sotto esame. Sono gli ultimi esami prima della laurea ed ero molto stressata. Abbiamo avuto delle discussioni. Sono arrivata a quel punto in cui. Ho sentito che in una diretta con i suoi follower, Matteo diceva che gli mancavo (i due ex gieffini vivono in due città diverse, ndr) e cosìLui si è arrabbiato, perché diceva che non era possibile che chiedessi sempre qualcosa in più. E ha cancellato tutte le foto. Io mi prendo le mie repsonsabilità, sono stata pesante. Allora sono andata da lui a Viareggio poco giorni fa e abbiamo deciso di prenderci del tempo. Poi c'è stata un'altra discussione e lui mi ha scritto che non c'è speranza di ricucire.»., ha cercato di aiutare la coppia: «Lunedì Matteo sarà da me in diretta e ci penso io».