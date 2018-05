Grande Fratello hot: telecamera sbagliata, in onda le immagini di Alessia Prete sul wc

diretta h24 su Mediaset Extra

"Inconveniente tecnico" al Grande Fratello. Per un errore sono state trasmesse inalcune immagini di una telecamere di sicurezza posizionata nel. E sulin quel momento era sedutae, ultimamente protagonista per il flirt con Matteo Gentili.Non c'è pace nella Casa per la bella Alessia, che era già stata protagonista di uno svenimento: si era sentita male ed era stata portata via in ambulanza. Adesso invece sono andate in onda immagini "private" mentre la concorrente pensava di essere tranquilla in bagno. La produzione di “Grande Fratello” si è scusata con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto.Leggi anche: Stefania Pezzopane e il messaggio d'amore per Simone Coccia al Grande Fratello. Lui risponde così Leggi anche: Aida Nizar dopo il Grande Fratello non ha perso tempo: ecco cosa ha detto a Barbara D'Urso