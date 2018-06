Grande Fratello, chi è il vincitore Alberto: il Tarzan di Viterbo

È Alberto Mezzetti il vincitore di Grande Fratello 15. 34 anni, di Viterbo, Alberto, durante la finale del reality in onda ieri sera su Canale 5, condotta da Barbara d'Urso, ha battuto prima al televoto Veronica Satti, guadagnandosi l'ultimo posto da finalista, e poi ha avuto la meglio sugli altri concorrenti rimasti in gara: Alessia Prete, Matteo Gentili, Lucia Orlando e Simone Coccia. Ieri, l'ultima puntata del reality prodotto da Endemol Shine Italy ha registrato ottimi ascolti con 3.797.000 telespettatori e il 23,6% di share. Il momento in cui Barbara d'Urso ha proclamato vincitore Alberto Mezzetti, ha toccato picchi di oltre il 43% di share.







L'edizione chiude con la media più alta degli ultimi 7 anni: 23,3% di share e 3.883.000 telespettatori confermandosi anche come uno dei successi di questa stagione televisiva. Risultati record anche sul pubblico più giovane: media del 33.95% di share sui 15-24enni anni con puntate record che hanno superato il 43% di share sul target compreso tra i 15-19 anni. Numeri da capogiro anche sul fronte social: 159.000 interazioni totali tra Twitter e Facebook. In particolare, nel corso della finale l'hashtag #GF15 è stato al primo posto in tendenza italiana con quasi 24.000 tweet totali, su Facebook commenti, reaction e condivisioni ai post, hanno sfiorato 1.300.000.



Soprannominato «Tarzan» per il suo aspetto selvaggio, modi spavaldi, indole da conquistatore, innamorato delle belle donne (in questi due mesi non ha mai nascosto anche il suo debole per la conduttrice Barbara d'Urso), Alberto, in realtà, è un ragazzo molto sensibile, dotato di un'ironia quasi inconsapevole e uno sguardo spensierato sulla vita che, durante i suoi giorni nella Casa, si è commosso più volte, come quando ha ricordato il padre che non c'è più, quando ha ricevuto in Casa la visita della mamma, o come ieri sera, durante la finale, quando ha visto i suoi momenti più belli durante il reality. «È stata un'esperienza meravigliosa e ogni attimo è stato ripreso, te la ricorderai per sempre. Inaspettatamente fantastico», ha affermato, dicendosi soddisfatto per essere riuscito a essere sé stesso anche nella Casa.