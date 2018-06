Aida Nizar lascia la chat di whatsapp del Grande Fratello durante la finale, concorrenti increduli

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è nel bene e nel male il vero personaggio della quindicesima edizione deltargato. Durante la finale di lunedì sera che ha visto trionfare, non solo non ha partecipato ai festeggiamenti del suo amico, ma ha deciso di uscire anche dalla chat del gruppo Whatsapp dei concorrenti., il ken italiano, sulle sue Instagram Stories ha pubblicato lo screen della chat in cui interagiscono tutti gli ex gieffini, e dove cerchiato in rosso si legge "Aida ha abbandonato", tra l'incredulità degli altri.Sempre sopra le righe, vittima di atti di bullismo all'interno della casa, Aida è uscita dalla casa più forte e più amata di prima. I suoi monologhi e le sue frasi come "Io adoro la mia vita" e "Varvaaaaraaa" - il suo modo di chiamare la D'Urso, sui social sono ormai un cult.