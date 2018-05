Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il rapporto trae i concorrenti deldopo gli ultimi scontri sembra essere migliorato, ma di poco. La provocatrice spagnola è sempre più isolata da gruppo, ma molto attenta alle telecamere e ai messaggi che vuole inviare al pubblico a casa. In uno di questi è sul divano a leggere una lettera da lei scritta in cui si sfoga parlando dei propri compagni."Grazieper la tua ipocrisia - legge - grazieper la tua cattiveria, grazie Alberto per essere diverso da tutto quello che predichi, grazie Lucia per la tua gelosia, grazie Veronica che fingi di fare pena, grazie Alessia per essere amica davanti e avermi tradito dietro. Grazie per avermi pugnalato alle spalle. Grazie per avermi voluto affondare, grazie per avermi voluto distruggere, grazie per avermi voluto isolare, grazie per avermi sfidato, grazie per avermi presa in giro, grazie per avermi umiliato. Cosa devo fare? Dire tutto questo e comincia un casino o invece continuare qui, aspettando il giudizio dei telespettatori? Preferisco essere qui e aspettare. E’ meglio.”