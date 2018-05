GF, gli sponsor in fuga per Luigi Favoloso?: «Lo vogliono fuori dal programma»

«Vedrete cose che non avreste mai immaginato»: crea suspancea poche ore dalla nuova diretta delLa conduttrice annuncia durante il programmale anticipazioni della puntata di questa sera.Nell'aria ci sono nuovi provvedimenti disciplinari, che seguiranno l'espulsione didue settimane fa. «Certe cose non ci sono piaciute, nonostante siano accadute di notte, e il Grande Fratello è d'accordo con me nel prendere provvedimenti nei confronti di uno dei concorrenti», spiega la D'Urso.Inoltre è previsto l'ingresso in casa dila concorrente spagnola che ha fatto molto parlare di sé durante il reality. Tra le anticipazioni, anche due confronti molto duri con due persone all'esterno.La puntata andrà in onda questa sera, nonostante il tam tam sui social e la richiesta del Codacons di cancellare il reality dal palinsesto di Canale 5. Si preannuncia, come tutte le altre, ricca di colpi di scena.