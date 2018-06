di Silvia Natella

Barbara D'Urso stronca Aida Nizar per il bagno nella fontana di Trevi: «È pazza»

non passa inosservata e i fan dello hanno capito subito appena ha varcato la porta rossa. E con la spagnola nella casa più spiata d'Italia ne sono successe di cose. Dalla piscina del reality alla Fontana di Trevi però ci è voluto poco: quando si è tuffata, la starletta probabilmente credeva di essereIl gesto è stato oggetto del talk diGli ospiti nel salotto dihanno commentato l'episodio disprezzando l'atteggiamento di Aida e facendo scoppiare la polemica. «Mi sta molto simpatica, ma non doveva deturpare un nostro monumento», «Se ha fatto questo è anche colpa tua Barbara»: sono stati alcuni dei commenti.Il video della donna nella fontana ha fatto il giro del web e mostra anche la discussione con la polizia municipale. Il motto «Adoro la mia vita» rivolto ai vigili non le è bastato per evitare una multa di 450 euro.La spagnola desiderava far parlare ancora di sé, non è un mistero che voglia essere parte integrante della televisione italiana.