Grande Fratello, Aida eliminata. Protesta su twitter, "che schifo" finisce in tendenza

Chiarimento tra Patrizia e Luigi Favoloso: «io voglio parlare con Nina quando esco»

Barbara D'Urso furiosa con Baye «mi hai deluso ancora, dovevi chiedere scusa ad Aida»

Faccia a faccia tra Patrizia e Mariana: «Fai schifo, sei disgustosa. Mi hai istigato contro Aida»

Il gf non è pilotato, no no

CHE SCHIFO, SCHIFO

ADDIO PER SEMPRE #GF15 pic.twitter.com/J2cAjnOe7K — isola_trash (@isola_trash) 8 maggio 2018

Restano solo i BULLI e vanno pure in STUDIO. MA CHE SCHIFO È QUESTO?!



È una VERGOGNA. #GF15 — VIPerissima (@Viperissima_) 8 maggio 2018

Il voto lo avete deciso voi non il pubblico😠😠 che schifo #Gf15 pic.twitter.com/rON3jFRKZK — Adelina (@adelinavozza) 8 maggio 2018

Con l’eliminazione di Aida, ci dispiace ammettere che l’uomo violento ha vinto! CHE SCHIFO! #gf15! — Aida Nizar Official (@aidanizarreal) 8 maggio 2018

Comunque complimenti davvero a Simone, che dopo che Luigi ha offeso la Pezzopane, si schiera dalla sua parte. Che schifo.#GF15 — •deni ❁ ◟̽◞̽ | alt er love (@Obvsessmaljk) 8 maggio 2018

#GF15 . ORA CHE HANNO MANDATO LUIGI IN CONFESSIONALE SI È CAPITO CHE TUTTO È STATO PILOTATO.

LUIGI È ANCORA DENTRO PER SFRUTTARE LA STORIA CHE HA AVUTO CON NINA MORIC

CHE SCHIFO!!! Tutte finzioni..ci hanno preso in giro tutti quanti.

BRAVI... — Anna Lenzi (@poohloveranna) 8 maggio 2018

#GF15 Terzo in tendenza “Che schifo” inerente all’eliminazione di Aida e quinto in tendenza Luigi con 30.500 tweets che lo insultano, però noi ci crediamo a questo televoto. pic.twitter.com/Rb0zng26aT — Moonlight (@japanesekiwi23) 8 maggio 2018

#GF15 Peggior puntata di tutte le edizioni, dove viene premiato il BULLISMO e la violenza psicologica. Mi vergogno di essere italiana in questo momento. Aida non ti meritiamo, perdonaci!

Che schifo — DarkSwifty (@TayS1498) 8 maggio 2018

Il #GF15 è finito con l'uscita della sua vera vincitrice... Aida. Che schifo! — AlessandraB (@ale_sarabi) 8 maggio 2018

L'eliminazione didurante la quarta puntata delandata in onda martedì sera non è andata giù al popolo di twitter.Anche se la concorrente spagnola - in nomination cone altri due concorrenti - è uscita con una percentuale altissima ( il 51%), su twitter è scoppiata una forte protesta mandando in tendenza le parole "Che schifo".Quello che ha fatto più indignare il web è stata la mancata espulsione di Luigi Favoloso che si è distinto più volte per gli atteggiamenti violenti all'interno della casa.