di Ida Di Grazia

fa il suo ingresso nella casa delper chiarire alcune cose rimaste in sospeso. In realtà laha pronto come sempre un monologo in cui attacca tutti senza esclusione di colpi e tra un "adoro la mia vita" e "ho lavorato tanto per essere qui", parte con le accuse: "Sapete perché gli italiani mi hanno fatto uscire? - dice urlando - Per proteggermi da persone come voi!.L'Italia urla Adoro mi vida insieme a me, mi chiede scusa per tutto quello che è successo!".I ragazzi sono in salotto e non possono rispondere perchè freezzatti, Aida prosegue: "Nessuno vi ama, sono tutti dalla mia parte. Nessuno di voi merita di vincere questo GF". Ma a questo punto interviene con fermezza Barbara D'Urso: "tu parli a tuo nome, non a nome dell'Italia! I ragazzi fuori sono molto amati, non far passare un messaggio che non esiste". La spagnola poi si rivolge ad Alberto:"Sei un truffatore, tu non fai una bella figura. Hai sprecato l'opportunità di avere una vera amica". Arriva lo stop freeze del GF, i ragazzi vorrebbero replicare ma è impossibile, la D'Urso chiede ad Aida di lasciare la casa. Aida non ne vuole sapere di andare via, Barbara deve imporsi:"Aida devi ascoltarmi, così non va bene, devi andare via dalla casa".