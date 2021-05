Adriana Volpe cade sempre in piedi e cambia tana

La Volpe cade sempre in piedi e cambia tana. Se poi si chiama Adriana ha pure l’appoggio di Stallone-Rocky che urla a squarciagola il suo nome.

La conduttrice nemica giurata di Magalli - i due non si sono risparmiati nei Fatti Vostri diventati prima fatti loro e poi fatti di tutti - è reduce dal flop clamoroso del contenitore del mattino di Tv8, l’emittente generalista free del gruppo Sky. In genere quando si è protagonisti di un fallimento si cerca di stare un po’ nell’ombra per evitare di diventare un bersaglio. Ma la Volpe è astuta e vuole rimettersi subito in pista.

Stavolta punta ancora più in alto: obiettivo Mediaset e Gf Vip 6, come opinionista presente in studio al posto di Antonella Elia, le cui vicissitudini con il fidanzato Pietro Delle Piane hanno causato un litigio a distanza anche tra le due star di Mediaset, Barbara d’Urso e Maria De Filippi: nel mirino le dichiarazioni di lui sul presunto copione di Temptation Island.

La news della trattativa Volpe-Mediaset imperversa sui media (il primo a scriverla è stato Vero) ed è molto probabile che l’affare possa andare in porto. Del resto la Volpe cade sempre in piedi. Pure se cambia tana. E nessuno la caccia...

