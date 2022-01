GF Vip, Adriana Volpe contro Katia Ricciarelli: «Bisogna intervenire» IL POST

Adriana Volpe contro Katia Ricciarelli. «Come sostengo da sempre le parole hanno un peso, ma anche i silenzi di chi ascolta e non prende una posizione» così Adriana Volpe, a poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, si espone sui social prendendo una posizione netta. Seppur non esplicitato, il riferimento dell'opinionista è chiaro: si rivolge alla Ricciarelli, finita nella bufera dei social per le parole e i modi, troppo volgari, che non si addiscono al programma. «Chi nella casa sta in silenzio senza intervenire asseconda l’arroganza dei prepotenti» continua la Volpe.

Le parole di Adriana Volpe - che si possono ascoltare in un video su Instagram - preannunciano battaglia nei confronti della Soprano che, negli ultimi giorni - è finita nel mirino di molti per le sue continue battute infelici sugli altri inquilini. Veri e propri scivoloni: frasi omofobe, in alcune casi che hanno rasentato il razzismo, uscite infelici nei confronti di altre donne e di mamme.





«La battaglia, che oggi sui social dilaga, non va fatta solo per puntare il dito contro chi ha superato il limite in questi giorni ma per intervenire nel nostro quotidiano, sul lavoro, al mercato, ovunque ci sia un’ingiustizia, senza voltare il nostro sguardo».

