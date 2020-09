Adriana Volpe, il video furioso contro Antonella Elia: «Fasulla, hai detto bugie su di me. Ora racconto io la verità»

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conduttrice di Ogni mattina ha appena condiviso sul suoun video in cui ha risposto ad alcune presunte dichiarazioni dell'opionionista del Grande Fratello Vip.In un'intervista, Antonella Elia avrebbe accusato Adriana Volpe di essere «- a suo dire -non le avrebbe fatto l'in bocca al lupo per la nuova avventura da opinionista al Gf Vip e avrebbe sparlato di lei alle spalle».In un video su Instagram, Adriana Volpe, cellulare alla mano, replica punto su punto: «Poi lei dice che non le avrei fatto l'in bocca al lupo per il Gf Vip, potete guardare sui miei social i miei messaggi di auguri per tutto il cast». E conclude: «».