Il rapper Random al Giffoni: «Ragazzi, credete nei sogni. Nella vita? Bisogna imparare a stare in equilibrio»

«Un grande onore essere qui, sono un amante dell’arte in generale e stare qui in mezzo ai ragazzi mi riempie di gioia». Random arriva al Giffoni e fa ballare l’intera sala riempita di giovani. Gentile con tutti, il suo messaggio a loro è: «Credeteci nonostante tutto, nonostante questo periodo e nonostante le difficoltà. I sogni se li rincorri si avverano». Parafrasando il titolo del suo album “Montagne Russe”, «mi sento sulle montagne russe da quando sono nato. La vita è un continuo sali e scendi. Bisogna imparare a stare in equilibrio». L’esperienza al festival di Sanremo? «Formativa e che rifarei. Senza questa esperienza non avrei capito tante cose di me». Nel frattempo è online il video il videoclip ufficiale del suo nuovo singolo “Siamo di un Altro Pianeta”.

