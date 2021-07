Greta Zuccoli al Giffoni: «Sanremo bis? Chissà. Intanto mi godo l'emozione bellissima del live»

«Una grande emozione essere qui». Al Giffoni Film Festival c’è anche Greta Zuccoli. Fresca di uscita dal duetto con Max Gazzè, “Il vero amore” (il brano è estratto da "La matematica dei rami" di Gazzè), la ventiquattrenne cantautrice campana al #Giffoni50Plus ha aperto il live di Diodato.

Dopo l’esperienza internazionale con Damien Rice e la partecipazione alla finale di Sanremo Giovani 2021 - «con il brano Ogni cosa sa di te, in questo momento la Zuccoli è in tour proprio con Diodato, di cui è ospite all’inizio di ogni concerto e sarà live in qualche data di Gazzè. «Tra i miei tanti progetti? Sto pensando a un disco». Con la canzone partenopea? «Un legame fortissimo. Una tradizione importante. Chissà magari un giorno inciderò qualcosa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 12:27

