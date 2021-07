Giffoni Film Festival 2021: in esclusiva la clip del film sui MeteoHeroes

di Alessandra De Tommasi

Il cuore del Festival per ragazzi di Giffoni (21-31 luglio) resta green. Lo conferma l’appuntamento con il mini-movie MeteoHeroes – Inizia l’avventura, in anteprima mondiale il 23 durante la manifestazione internazionale dedicata ai più piccoli, prima della messa in onda su Cartoonito (canale 46 del DTT) il prossimo 26 settembre.

Seicento giurati dai 6 ai 9 anni guarderanno per la prima volta un cartone dedicato al clima divertendosi e imparando al tempo stesso. Per approfondire il tema, il meteorologo Andrea Giuliacci, testimonial del progetto firmato Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV, terrà una masterclass di Ecologia per svelare segreti e retroscena dei fenomeni atmosferici. La loro mascotte Fulmen (capace di far cadere fulmini dal cielo), inoltre, sarà al centro di un evento musicale e immersivo.

Il film, infatti, parte proprio dalle origini della saga dei MeteoHeroes (gli eroi che proteggono natura e ambiente), con un misterioso minerale che atterra sul nostro pianeta dallo spazio.

L’appuntamento prosegue a settembre, sempre su Cartoonito, con le Pillole da 90 secondi – sono 35 puntate – che quotidianamente accompagnano i bambini attraverso il mistero e il fascino del clima, raccontando in breve la genesi ma anche la motivazione di alcuni fenomeni, come la pioggia o le nuvole.

