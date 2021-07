Franco126 al Giffoni: «Il mio messaggio ai ragazzi attraverso la mia musica»

Franco126 arriva al Giffoni Film Festival. «Sono contento di essere qui, tra i giovani. Il cinema è una delle mie più grandi passioni insieme alla musica». Il cantautore romano, in tour con il suo Multisala Premiere, il live estivo con cui porta in giro i brani del suo secondo album in studio da solista "Multisala” (Bomba Dischi / Island Records), si ferma al Giffoni per incontrare i ragazzi. «Solitamente canto d'amore. Questo disco me lo sono immaginato come una serie di film che girano nella mia testa e che tratta vari temi». Dieci tracce come fossero dieci sale, tra cui "Maledetto tempo", sulla paura di crescere. Ed entro l'anno promette nuova musica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 11:03

