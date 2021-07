Andrea Sannino, da Abbracciame al Giffoni Film Festival con il brano di Renato Carosone

«Essere al Giffoni è una grandissima opportunità. Di ripartire e di ripartire con l’energia, i sogni e le passioni dei ragazzi». Andrea Sannino arriva all’edizione #Giffoni50Plus cantando live la prima volta “A’ signora”, l’inedito postumo di Renato Carosone. E in autunno, sarà in teatro con il musical per il centenario dell’«americano di Napoli». Dopo il successo di Abbracciame, che ha allargato la platea di fan del cantautore napoletano facendolo conoscere come “Mr. Abbracciame” per il brano che conta più di 48 milioni di visualizzazioni su YouTube.

«Abbracciame è diventato un inno di resilienza durante il lockdown. Nonostante fosse in lingua napoletana è stata cantata in tutta Itala. Mi ha dato esposizione mediatica con un messaggio di amore». E “Amore” è il suo ultimo singolo. «Mi sento un neorealista, rubando un termine al cinema».

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 13:27

