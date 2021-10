Festa del Cinema di Roma, occhi puntati su Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Il video diario della terza giornata

Terzo giorno alla Festa del cinema di Roma. "Time is Up" è il film di Alice nella città con protagonisti Benjamin Mascolo e Bella Thorne, coppia sulla schermo e nella vita che hanno infiammato il tappeto rosso dell'Auditorium Conciliazione. Continua il programma Alice con "La famiglia Addams 2", dove sono arrivate le voci italiane del film: Loredana Bertè, Virginia Raffaele e Pino Insegno. In anteprima europea è stato invece presentato "Cyrano", l'attesissimo film di Joe Wright ("L'ora più buia", "Orgoglio e pregiudizio") alla presenza del regista e dell'attrice Haley Bennett. (A cura di Paola Schettino Nobile)

