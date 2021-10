Festa Cinema di Roma: Tim Burton riceve il premio alla carriera, Edoardo Leo presenta il doc su Gigi Proietti. Il video diario della penultima giornata

Penultima giornata alla Festa del Cinema di Roma. Oggi è stato il giorno di Tim Burton che ha incontrato il pubblico della Festa e ha ricevuto il premio alla carriera. Edoardo Leo ha diretto il documentario “Luigi Proietti detto Gigi” omaggio al grande artista romano che ci ha lasciato il 2 novembre 2020. Pif ha presentato il film “ E noi come stronzi rimanemmo a guardare”, il suo terzo film da regista in cui racconta come la tecnologia abbia preso il sopravvento ai giorni nostri. Frank Matano e Diego Abatantuono sono i protagonisti della commedia “Una notte da dottore” in cui un rider un dottore una notte si scontrano in un incidente stradale. Dopo questo le loro vite cambieranno per sempre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 11:33

