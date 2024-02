Debora Villa: «Siamo tutti esauriti, non ci resta che riderci su»

di Ferruccio Gattuso

Siamo in tilt. Esauriti. Prima lo riconosciamo e prima si può cominciare a guarire, magari facendo terapia di risata. Debora Villa ci prova con il suo spettacolo – “Tilt – Esaurimento globale” – in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber da oggi a domenica.

Per restare nei suoni onomatopeici, il click di questo tilt scocca durante la pandemia: «Si era in lockdown, era impossibile non pensare – spiega la comica milanese - così mi chiedevo: come faccio a tornare sul palco dopo ciò che è successo? Lo stress collettivo lo si percepiva con forza, ed era palese che venisse da noi. Poi è arrivata la guerra. Ora, io non sono una psicologa, né una sociologa: sono una comica. Quel che volevo fare era ridere e far ridere partendo dal cortocircuito di ansia e aggressività generali». Missione da comica decorata al valore quale è Debora Villa: parlare di tutto, dalla precarietà nel lavoro alla discriminazione femminile all’appiattimento di ogni giudizio sui social fino al complottismo, ma sollevando tutto con l’ironia. «Sul palco esordisco con un test rivolto al pubblico – spiega l’attrice – sondo il livello di esaurimento, poi prendo il timone e, con qualche trucco scenico, faccio un salto nel mio cervello. E non mancherà un po’ di storia dell’esaurimento fin dal biblico Esaù, gemello di Giacobbe: quello che fu fregato dal fratello vendendo la primogenitura per un piatto di lenticchie. Se non è esaurimento quello».

Villa non si tira indietro nemmeno di fronte al domandone da cento punti sul senso della felicità: «Esiste, ma troppo spesso non la vediamo perché siamo impegnati a impedire la felicità degli altri. Di sicuro, la felicità non è quella del tipo che si fa riprendere col cellulare mentre scarta un regalo. A quel punto sei già fregato: non stai più pensando al regalo, ma a come funzionerà la tua performance sui social». Chicca finale, Debora Villa farà rap: «Su una canzone regalatami da Shade e dal producer Jaro. Ecco una cosa bella dei social: ho scritto direttamente a loro chiedendo un brano, e ci siamo intesi subito, registrando insieme. Se io sia credibile come rapper? Ricordatevi che vengo da un piccolo Bronx chiamato Pioltello».

