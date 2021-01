Zendaya, da idolo teen e Instagram star a produttrice: «Malcon & Marie? Il mio film fatto in casa»

In tempi di pandemia il cinema si fa, si gira e si vede a casa, come dimostra Malcom & Marie, dal 5 febbraio su Netflix. La pellicola, rigorosamente in bianco e nero e ambientata nelle quattro mura domestiche della coppia in scena, segue gli alti (pochi) e i bassi (tanti, forse troppi) dei protagonisti interpretati da John David Washington (il figlio di Denzel) e Zendaya, ex teen star ora votata a moda, ballo, musica, recitazione e agli 85 milioni di follower di Instagram.

Entrambi sono anche produttori esecutivi del film: «Non mi era mai capitato – spiega la 24enne californiana dei record – di essere coinvolta in qualcosa così profondamente. E, cosa più importante, ho imparato cosa voglia dire assicurarsi in ogni momento che tutte le persone coinvolte si sentano protette e al sicuro. Per fortuna tutto è filato liscio. E poi, metterci soldi di tasca mia rende questo film realmente mio, in pratica mi appartiene e ne sono orgogliosissima».

Gli equilibri raccontati nel film sono sottilissimi: è la serata della prima del film di lui, al debutto come regista, ma lei non sembra affatto contenta perché lo accusa – tra le altre cose – di aver saccheggiato il suo passato da tossicodipendente senza averle offerto il ruolo della star.

Per via delle restrizioni Covid (solo 22 persone sul set) Zendaya ha dovuto ridimensionare il trattamento da diva a cui è abituata: «Mi occupavo da sola di trucco e parrucco e mi sono portata dei vestiti in più da casa nell’ipotesi in cui potessero essere utili. Nella scena del lancio le scarpe nell’armadio… ecco, quelle sono tutte mie per davvero».

La situazione più buffa sul set? «Ho davvero cucinato i maccheroni al formaggio – racconta – ma quando abbiamo dovuto rifare la scena non c’era nessuno che si occupasse della situazione per noi, quindi ci siamo seduti tutti per 15 minuti aspettando che la pasta bollisse per davvero. Ed è andata così tutte le volte in cui c’era da girare di nuovo il momento in cui Malcolm la mangiava».

La tensione, erotica ed emotiva, tra i fidanzati, è sempre sul punto di esplodere e così l’amore si trasforma in odio. Lei però sorride: «Finalmente, dopo aver collezionato ruoli da adolescente, interpreto una donna della mia età e sperimento una versione di me più adulta. È ora di crescere».

