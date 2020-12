Ecco Wonder Woman 1984: la forza delle donne per salvare il mondo

La Warner ha rotto gli indugi. Puntando tutte le sue carte sul ritorno di una delle eroine più popolari d'America. Wonder Woman 1984 debutterà nelle sale americane e su HBO Max nel giorno di Natale. Il sequel vede Gal Gadot di ritorno nei panni dell'amazzone dopo l'ultima comparsa in Justice League. "Amo le donne forti e potenti, e mi piace interpretarle e vederle sullo schermo, ma c'è qualcosa di più interessante nel mostrare i difetti, le imperfezioni e le vulnerabilità. Questo è qualcosa che cerco sempre di fare quando interpreto Wonder Woman" ha dichiarato Gadot.

Ambientato nel 1984, in pieno "edonismo reaganiano", il nuovo episodio di Wonder Woman vedrà Diana affrontare due nemici formidabili: la potente Cheetah e il miliardario Maxwell Lord, interpretati rispettivamente da Kristen Wiig e Pedro Pascal. Gal Gadot ha inoltre anticipato alcune importanti differenze tra lo stato d'animo di Diana nella pellicola del 2017 e nel sequel in arrivo."Nel primo film, lei guarda l'umanità dall'esterno e si fa avanti quando accadono delle ingiustizie, enfatizzando come dovrebbero andare le cose. In questo film invece comprende completamente e pienamente le complessità dell'umanità perché ora ne fa parte."

