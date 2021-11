Will Smith choc: «Volevo uccidere mio padre perché aveva picchiato mia madre»

Will Smith si appresta a pubblicare la sua autobiografia «Will». Un libro fatto di memorie e anedotti che hanno caratterizzato la vita della star hollywoodiana. La rivista People è riuscita a leggere in anteprima un estratto del libro e ha fatto emergere un particolare davvero scioccante. Will Smith racconta di aver voluto uccidere il padre dopo che l'uomo aveva colpito così forte sua madre, Caroline, da farla collassare.

Leggi anche > Alec Baldwin, morte sul set: «Non penso riprenderanno le riprese del film»

«Quel momento nella mia camera da letto, probabilmente più di ogni altro momento della mia vita, ha definito chi sono - racconta la star di Men in Black nel suo libro -. All’interno di tutto ciò che ho fatto da allora, i premi e i riconoscimenti, i riflettori e l’attenzione, i personaggi e le risate, c’è stata una sottile serie di scuse a mia madre per la mia inerzia quel giorno. Per averla delusa in questo momento. Per non aver tenuto testa a mio padre. Per essere stato un codardo.

Will Smith ha poi spiegato che più tardi, nella sua vita, c'è stato un momento in cui ha sinceramente pensato di uccidere suo padre e farlo sembrare un incidente. In quel momento suo padre, Will Smith Senior, stava combattendo contro il cancro ed era costretto su una sedia a rotelle. Il figlio ha pensato di utilizzare questa sua incapacità di reagire a suo vantaggio.

«Una notte, mentre lo spingevo delicatamente dalla sua camera da letto verso il bagno, è sorta un’oscurità dentro di me. Da bambino mi ero sempre detto che un giorno avrei vendicato mia madre. Che quando sarei stato grande abbastanza, quando sarei stato abbastanza forte, quando non sarei stato più un codardo, l’avrei ucciso. Mi sono fermato in cima alle scale. Potevo spingerlo giù e farla franca facilmente.

Sono Will Smith. Nessuno crederebbe mai che ho ucciso mio padre di proposito. Sono uno dei migliori attori del mondo. La mia chiamata al 911 sarebbe stata di livello Oscar. C’erano decenni di dolore, rabbia e risentimento che scorrevano attraverso il mio corpo in quel momento, ma sono tornato rapidamente in me. Ho scosso la testa e l’ho portato in bagno. Grazie a Dio siamo giudicati dalle nostre azioni, non dalle nostre esplosioni interiori guidate dal trauma».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA