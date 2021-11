Will Smith, rivelazione hot nel suo libro: «Troppo sesso, l'orgasmo mi provoca la nausea»

Troppo sesso per Will Smith, fino alla nausea. L'attore svela dettagli intimi nel suo libro «Will». La star hollywoodiana 53enne ripercorre anche la propria adolescenza, raccontando per la prima volta del rapporto speciale con Melania, la sua prima vera fidanzata.

Leggi anche > Carlo Verdone e la "pennichella" di Christian De Sica dopo pranzo

La relazione, terminata per un tradimento compiuto dalla ragazza, ha avuto un effetto dirompente. Il giovane Will Smith aveva «un disperato bisogno di sollievo, ma poiché non esiste una pillola per il cuore a pezzi, ho fatto ricorso ai rimedi omeopatici dello shopping e del rapporto sessuale sfrenato. Fino a quel momento avevo avuto rapporti sessuali solo con un'altra donna oltre a Melanie. Ma nei messi successivi, sono entrato in modalità 'ghetto hyena'», scrive l'attore, usando un'espressione che descrive un comportamento dedito a rapporti continui e superficiali. Risultato: «Ho fatto sesso con talmente tante donne da sviluppare una reazione psicosomatica all'orgasmo fino a vomitare letteralmente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA