Will Smith si dimette dall'Academy degli Oscar dopo lo schiaffo: «Accetterò qualsiasi conseguenza»

Will Smith si dimette dall'Academy degli Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock. L'attore ha presentato le sue dimissioni dopo l'episodio avvenuto durante la cerimonia di premiazione di domenica scorsa. La comunicazione è arrivata da Will Smith in persona attraverso un comunicato pubblicato su Variety.

L'attore ha aggiunto che accetterà «qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata».

