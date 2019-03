Will Smith sarà Richard Williams, il padre di Venus e Serena che ha portato le figlie nella storia del tennis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dietro gli incredibili successi sportivi delle sorellec'è un segreto, neanche troppo celato: ildelle due tenniste,. L'uomo,, è stato il primo allenatore delle figlie ed è stato capace di portarle da Compton alla conquista del tennis mondiale. La vera storia dietro gli esordi dista per diventare un film, e ad interpretareci sarà il grandeIl lungometraggio si chiama King Richard ed è stato scritto da Zach Baylin., oltre ad interpretare, probabilmente sarà anche il regista e co-produttore del film. L'indiscrezione è stata diffusa dal portale specializzato Deadline Sembra che, per realizzare il film, abbia accantonato diversi altri impegni professionali. Le riprese inizieranno tra qualche mese. La storia di, d'altronde, è da film: l'uomo non è mai stato un giocatore professionista ma, da spettatore autodidatta, si è trasformato in un allenatore di successo, lanciando le figlie nel tennis professionistico e consegnandole alla storia. A differenza di tanti altri allenatori di tennis,ha ideato sedute decisamente bizzarre e innovative, che prevedono allenamenti tipici di altri sport, come il football americano e il basket. Lo strapotere fisico di Venus e, soprattutto, di Serena, dipende proprio dal lavoro personalizzato ideato dal padre.