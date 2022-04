Will Smith, l'Academy anticipa la riunione: in arrivo sanzioni disciplinari per lo schiaffo agli Oscar

Cambio di marcia sul caso Will Smith. Il Consiglio dei governatori dell'Academy ha anticipato a venerdì 8 aprile la riunione in cui sarà esaminato il caso dello schiaffo a Chris Rock durante la diretta degli Oscar. La riunione è stata spostata di dieci giorni per discutere le possibili sanzioni all'attore. I governatori avrebbero dovuto riunirsi infatti il 18 aprile, ma come ha scritto il presidente dell'Academy David Rubin nella lettera di convocazione «è nell'interesse di tutti che il caso sia affrontato tempestivamente».

«La data del 18 aprile era stata fissata in conformità con la legge della California e i nostri standard di condotta perché il nostro programma prevedeva la possibile sospensione o espulsione del signor Smith» scrive Rubin nella lettera, come riporta l'Independent e aggiunge «Ci è stato richiesto di fornire al signor Smith un preavviso 15 giorni prima della riunione del consiglio in cui tale azione avrebbe potuto essere intrapresa, e anche dargli l'opportunità di fornire al consiglio una dichiarazione scritta almeno cinque giorni prima della riunione». Cinque giorni dopo lo schiaffo, però Will Smith ha inviato le dimissioni ufficiali all'Academy accettate da Rubin che ha però specificato: «Continueremo ad andare avanti con i nostri procedimenti disciplinari contro il signor Smith per violazioni degli standard di condotta dell'Academy».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 22:46

