“Where is Anne Frank”: c’è anche Justin Bieber nel film

Siamo ad Amsterdam, fuori dal museo di Anne Frank, all’alba, con la pioggia sferzante e centinaia di persone in fila per visitare la casa della giovanissima vittima dell’Olocausto: il tempo è presente perché la storia resta universale. Si apre così il lungometraggio d’animazione Where is Anne Frank, presentato al Festival di Cannes 2021 e accolto con grande calore dalla critica e dal pubblico. C’è moltissima modernità in questo cartoon visionario e non solo perché la storia è ambientata ai giorni nostri e vede protagonista Kitty, l’amica immaginaria a cui la ragazza scrive nel suo diario.

Si parla dell’infanzia violata, di rifugiati politici, di pregiudizi ma senza mai mostrare il volto dell’orrore, al punto che anche i soldati nazisti indossano una maschera (e non solo quella della disumanità).

C’è anche più di una vena pop, come racconta Yoni Goodman, capo dell’animazione: “Abbiamo inserito Justin Bieber – entourage incluso – tra i visitatori del Museo di Anne Frank ad Amsterdam perché la sua presenza sul posto all’epoca ha destato molta pubblicità. Quando ha dichiarato che se la ragazza fosse viva sarebbe stata una Bilieber, cioè una sua fan, credo sia stato frainteso. In effetti quello che dice ha senso perché ad Anne piaceva il mondo dello spettacolo, quindi sarebbe potuto tranquillamente accadere. Abbiamo inserito volti noti al pubblico e personaggi a noi vicini, come Amir Kaminer, critico di Tel Aviv che consideriamo un po’ la mascotte di questo film, oltre ovviamente a molti membri della troupe”.

Sulla Croisette il regista israeliano Ari Folman (The Congress) ha raccontato durante l’incontro stampa la difficoltà e la bellezza di portare nuovamente in vita questa storia.

Da dove nasce l’idea di questo film?

«Qualche anno fa ho visto un documentario polacco che si chiudeva con l’intervista ad uno dei sopravvissuti dell’Olocausto. Ha detto qualcosa di morto vero: quando l’ultimo di loro sarà morto allora il punto di vista della storia sarà visto da lontano, come da un satellite. Ecco perché servono nuove dimensioni del racconto… e lo dico da figlio di due genitori che sono scampati ai campi di concentramento».

Una curiosità: perché al titolo manca il punto interrogativo?

«Questa particolare decisione è stata frutto di un lungo dibattito. Se l’avessimo inserito sarebbe stato un po’ troppo infantile, avremmo dato l’idea che Anne si è persa e che si andasse a cercarla con il lanternino. Senza, invece, è una dichiarazione d’intenti, un ponte tra passato e presente».

Quant’è stata importante la colonna sonora in questo processo?

«Ogni volta che salgo su un aereo – prima della pandemia mi capitava piuttosto di frequente – ho l’abitudine di ascoltare per la durata del viaggio le colonne sonore dei film che amo. Per questo film ho pensato a Karen O che usa quasi due toni di voce e ti colpisce sempre al cuore. L’ho incontrata un paio di volte a Los Angeles, quando non aveva ingaggi per via del Covid-19 e ha subito detto di sì. Per me la musica è un colpo di fulmine, ti deve prendere dalla prima volta che la ascolti e con quello che ha scritto per Where is Anne Frank è successo proprio così».

Il film crea un ponte tra la tragedia del passato, l’Olocausto, e quella del presente, con la situazione dei rifugiati, si tratta di un paragone?

«Assolutamente no, ogni genocidio ha una storia diversa. Non si tratta solo di mantenere viva la memoria di quanto successo, ma di continuare a interrogarci su quanto succede oggi. Otto, il papà di Anne, non ha dato il suo aiuto solo alle fondazioni che aiutavano le vittime dell’Olocausto, perché anche ora, ad esempio, un bambino su cinque al mondo è in pericolo».

Eppure una connessione esiste…

«Certo, la guerra non è finita con la fine del nazismo e infatti molti bambini sono in pericolo. Però prestando attenzione al ricovero per rifugiati che il piccolo Peter gestisce in clandestinità ad Amsterdam si vedono chiaramente colori vividi, c’è energia tra quelle mura, ma nessuno è in pericolo di vita. Se, invece, si punta sui paragoni tra i vari genocidi si rischia di aprire la porta agli estremismi, da una parte o dall’altra. Sono stato attentissimo a non creare confusione sull’argomento, ma poi una volta che un’opera viene presentata al pubblico spetta a lui riceverla come crede».

È d’accordo con Anne quando scrive che riesce ancora a vedere del buono nell’umanità, nonostante gli orrori vissuti?

«No, io sono meno ottimista di lei. Vengo da un Paese gestito da politici cinici che ordina alla gente di uccidersi. Comunque so che da qualche parte esiste ancora del bene…»

