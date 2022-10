Ecco War di Zanasi: «Una guerra surreale, ma l'orrore ormai è realtà»

di Alessanda De Tommasi

L’hanno ribattezzato un film d’amore oltre che di guerra: “War” (in sala dal 10 novembre), arriva in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma. Il regista Gianni Zanasi l’ha girato in tempi non sospetti ma, durante il montaggio, la Russia ha invaso l’Ucraina: «Mi ha scritto un amico – ricorda – chiamandomi “veggente” ma semplicemente il futuro va all’indietro. E ho provato un bruttissimo effetto perché il cinema dovrebbe aggredire la realtà, non il contrario». La storia vede come protagonisti Edoardo Leo e Miriam Leone nei panni di Tom, laureato in lingue romanze che alleva vongole, e Lea, che fa la terapeuta ed è figlia del sottosegretario alla Difesa. Nelle loro mani, in maniera surreale, si trova il destino di un conflitto europeo. C’è anche però chi come Mauro (Giuseppe Battiston) non vede l’ora di scendere in campo come un guerrigliero improvvisato.



Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA