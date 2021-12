Walt Disney, cambio al vertice: Susan Arnold è la nuova presidente, la prima donna in 98 anni

Cambio al timone Walt Disney. Per la prima volta in 98 anni, a salire sul trono dell'impero Disney è una donna: Susan Arnold. A cederle lo scettro è Bob Iger, in carica dal 2000. «Nel momento in cui assumo questo nuovo ruolo come presidente del board - ha dichiarato Susan - punto a continuare a servire gli interessi a lungo termine degli azionisti di Disney e a lavorare strettamente con l'amministratore delegato Bob Chapek per costruire sull'eredità di un secolo di eccellenza creativa e d'innovazione della compagnia».

Susan ha 67 anni, da 14 nel board del gruppo, e ha avuto anche cariche manageriali ai vertici del fondo di private equity Carlyle Group, della Procter&Gamble e di McDonalds. Dal 2002 è stata inserita dalla rivista Fortune nella lista delle 50 donne più potenti nel mondo degli affari. Nel 2004 e nel 2005 è stata elencata dal Wall Street Journal tra le 50 donne da tenere d’occhio, mentre entrava più volte nella lista di Forbes delle 100 donne più potenti del mondo.

Il passaggio di consegne avverà il prossimo 31 dicembre e segnerà la fine di un’era per l’azienda Disney. Al precente presidente si devono le grandi acquisizioni del gruppo: dal marchio Pixar nel 2006 a Marvel nel 2009, dalla Lucasfilm (2012) alla 21st Century Fox (nel 2019). Ider, inoltre, è stato tra i responsabili della raccolta fondi per la campagna di Hillary Clinton nel 2016 e, nel dicembre dello stesso anno, entrò a far parte del gruppo di consiglieri dell’allora presidente Donald Trump (ruolo lasciato dopo un paio di mesi per protesta contro il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi)

