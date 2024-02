Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria

di Redazione web

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di 'Storie Italiane', Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, che ha spiegato: «Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria».

Come sta Vittorio Cecchi Gori

L'imprenditore, 81 anni, aveva avuto diversi problemi di salute in passato. Nel gennaio del 2022 ha avuto bisogno di ricovero urgente per complicazioni polmonari.

Condannato per bancarotta fraudolenta, per motivi di salute Cecchi Gori è in regime di detenzione domiciliare, presso la propria abitazione nel quartiere Parioli, a Roma. Il produttore cinematografico, alla fine del 2017, aveva dovuto affrontare un momento molto difficile, dopo un grave malore ed era finito in coma.

