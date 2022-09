Virzì: «Siccità? La mia preghiera laica in una Roma che aspetta la pioggia»

di Alessanda De Tommasi

Paolo Virzì mette in scena l’apocalisse in un racconto lungo tre giorni: “Siccità”, presentato fuori concorso alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia e in sala dal 29 settembre, racconta di una Capitale a secco da tre anni. Senza una goccia di pioggia, il gruppo di protagonisti si ritrova allo sbaraglio, costretti a reinventarsi e a sopravvivere. Il regista, che al Lido ha appena ritirato il Premio Starlight alla carriera, alterna dramma e commedia: «In questa Roma che muore di sete e di sonno alla disperata ricerca di consolazione, sollievo e amore ho messo in scena un racconto umano carico di compassione per tutti, inclusi i più scellerati, i vacui, gli ipocriti e i fasulli. Vengono perdonati perché sono tutte creature in affanno». Gli fa eco Monica Bellucci: «Tutti i personaggi cercano redenzione tranne il mio, che vedo come un diavoletto: ecco perché ho accettato di tornare a lavorare con Virzì, dopo “N – Io e Napoleone” (nel 2006, ndr.). Se ti chiama tu vai e basta».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 06:55

